Argentina, Dybala convocato per le amichevoli con Panama e Curacao

L’Argentina campione del mondo in Qatar, si prepara alle prime uscite amichevoli dopo la conquista del tetto del mondo. Il ct Scaloni ha diramato la lista dei convocati per le amichevoli contro Panama e Curacao, tra questi, anche il giallorosso Paulo Dybala. Partito anche lui per la spedizione vincente della Albiceleste, il 21 della Roma sta vivendo un ottimo periodo di forma. Impossibile per il ct non chiamare la Joya con Messi, Di Maria e compagni.

#SelecciónMayor Lista de convocados para los dos amistosos ante Panamá y Curazao 📋🇦🇷 ¡Qué placer verte otra vez! 😍 pic.twitter.com/dffcxNtQLY — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) March 3, 2023