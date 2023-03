Argentina-Curaçao, Dybala in campo nella parte finale: assist per il definitivo 7-0

Ultimo impegno vissuto in panchina. Almeno inizialmente. Nella schiacciante vittoria dell’Argentina (7-0) in amichevole contro il Curaçao, Paulo Dybala non è partito titolare. Il commissario tecnico Scaloni, infatti, gli ha riservato l’ultima parte di gara. La Joya è entrata in campo al 67′, prendendo il posto di Lautaro Martinez.

Nel finale Dybala è salito in cattedra confezionando l‘assist per il definitivo 7-0 firmato da Montiel. Tra oggi o massimo domattina, Paulo sarà a Roma. Avrà così tre giorni di tempo per prepararsi alla sfida di domenica – fischio d’inizio alle 18 – contro la Sampdoria. La Roma è chiamata a riprendere la corsa Champions, che passerà soprattutto da Dybala.