Arbitri, rigori e quel vizio di ignorare il VAR

Corriere della Sera (P.Casarin) – Da un punto di vista arbitrale il calcio di rigore è un problema più grande di quanto era in passato. Per il fallo di mano ogni arbitro ha una sua visione sulla punibilità e la regola confonde. Il dato certo è la crescita dei rigori dati in Serie A: sono ben 128 con una media di 0,47 a partita. L’incremento è dovuto alla cattiva lettura dei falli in area. Ad esempio quello concesso al Genoa è inesistente e facile da vedere. Quello alla Lazio più difficile essendo l’arbitro alle spalle dei giocatori, ma facile per il VAR e per tutti i telespettatori. Se Fabbri insiste sulla sua decisione il VAR non può imporgli di cambiarla.