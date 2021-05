Appuntamento con Sarri. E lui già studia la rosa

Il Tempo (E.Zotti) – I prossimi giorni saranno decisivi per scegliere il tecnico che guiderà la Roma del post Fonseca e il nome in pole position è sempre più quello di Maurizio Sarri. Le telefonate tra Tiago Pinto e l’agente Ramadani vanno avanti da tempo, ma a breve la discussione verrà affrontata vis a vis: il portoghese ha fissato un appuntamento col procuratore dell’allenatore per trovare la formula necessaria a fra incrociare le strade di Sarri e del club di Friedkin.

La fumata bianca non è scontata, ma gli elementi per ipotizzare un futuro insieme ci sono: il club ritiene il toscano l’uomo giusto con cui iniziare un progetto a medio-lungo termine basato sui giovani e lo stesso Sarri ha espresso il suo gradimento per diversi componenti dell’attuale rosa. Il tecnico è convinto di poter fare il salto di qualità con pochi innesti mirati, un’idea che si sposa con la missione di Tiago Pinto, che durante il mercato dovrà sfoltire il parco giocatori e abbassare il monte ingaggi. Sarri però dovrà trovare anche un accordo con la Juventus sulla penale da 2.5 milioni che i bianconeri devono corrispondergli in caso di mancato rinnovo a fine giugno.