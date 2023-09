Stando a quanto riportato dal sito algerino L’Equipe Foot, il ct algerino Belmadi, ha convocato Houssem Aouar per gli impegni della nazionale nord africana contro Senegal e Tanzania. La Roma ha comunicato alla federazione del centrocampista la sua indisponibilità a causa del problema accusato al Milan. L’idea del ct sarebbe di averlo a disposizione nel ritiro per farlo stare con i suoi compagni di nazionali e far valutare le condizioni fisiche dallo staff medico algerino.