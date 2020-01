Antonucci verso il ritorno al Pescara

Piccoli movimenti in casa Roma in attesa che il mercato prenda realmente il via. Gianluca Petrachi potrebbe accontentare Mirko Antonucci in cerca di spazio: il giocatore potrebbe tornare al Pescara, in cambio della punta classe 2000 Gennaro Borrelli. In difesa il Galatasaray ha chiesto Cetin in prestito, mentre lo United prenderà una decisione su Smalling solo a fine stagione: i Red Devils vogliono alzare il prezzo alla luce delle buone prestazioni del centrale. Rimanendo in difesa: Fiorentina in pole per Juan Jesus, Cagliari defilato. Lo scrive Il Messaggero.