Antonucci: “Spero di fare grandi cose a Roma. Zaniolo? Mi è dispiaciuto molto per il suo infortunio”

Mirko Antonucci, calciatore in prestito al Vitoria Setùbal dalla Roma, ha rilasciato un’intervista a Gianluca Di Marzio raccontando di come sta vivendo l’esperienza portoghese. Non è mancata anche una piccola parentesi sulla Roma. Queste le sue parole:

Il primo gol…

Un’emozione fortissima. In quel momento non ho pensato a niente, solo che volevo vincere la partita.

Su Zaniolo…

Mi è dispiaciuto molto per il suo infortunio, sono felice che ora stia bene. Ognuno fa il suo percorso, lui sta facendo grandi cose, io spero di farle a Roma e di prendere la mia strada.