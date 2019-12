Giancarlo Antognoni, dirigente della Fiorentina, è stasto intervistato durante il pre-partita di Fiorentina-Roma. Queste le sue parole:

ANTOGNONI A SKY SPORT

Siete preoccupati?

Si per la classifica. Cerchiamo di migliorarla in questo ultimo periodo. Stasera vorremmo cercare di ottenere qualche punto. Partita difficile lo sappiamo, però abbiamo la possibilità di fare la nostra gara. Ci mancano un po’ di giocatori come mancano alla Roma penso. Vediamo che succede.