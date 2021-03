Ansia per Mkhitaryan. Femminile, con la Juve una vittoria storica

Corriere della Sera (G.Piacentini) – C’è preoccupazione per le condizioni di Henrikh Mkhitaryan. L’armeno giovedì contro lo Shakhtar è dovuto uscire per un problema al polpaccio destro, nelle prossime ore completerà tutti gli esami per capire l’entità della lesione e quanto dovrà stare fuori. Ieri Miki a Trigoria zoppicava vistosamente e aveva bisogno delle stampelle per camminare: out contro il Parma ma sicuramente non ci sarà neanche per il ritorno contro lo Shakhtar e contro il Napoli.

Ottime notizie invece arrivano dalla Roma Femminile che ieri al Tre Fontane ha battuto 2-1 la Juventus nell’andata delle semifinali di Coppa Italia. E’ un successo storico, visto che si stratta della prima vittoria contro la squadra torinese. Il ritorno si giocherà ad aprile, il 24 il il 25.