Corrieredellosport.it – Nell’ultimo giro di tamponi effettuati sul gruppo della Nazionale di Roberto Mancini sarebbero arrivati due responsi positivi. Sale l’ansia in casa azzurra e in queste ore sono in corso le verifiche del caso per confermare gli eventuali due casi di Covid-19 nel gruppo squadra dell’Italia. Sono previsti aggiornamenti a riguardo nelle prossime ore.