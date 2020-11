La Repubblica (F.Ferrazza) – L’ansia da Covid ha resto ancor più rigido il protocollo seguito a Trigoria. Lavoro individuale, pasti nei cestini singoli, niente condivisione delle aree comuni, come lo spogliatoio e la severa avvertenza di evitare situazioni a rischio nella vita privata. Le recenti positività hanno creato questo effetto. Fonseca, intanto, ha ritrovato Diawara e Calafiori. In particolare quest’ultimo, visto l’infortunio di Spinazzola, potrebbe essere subito chiamato in causa.