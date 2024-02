Angeliño: “Vittoria molto importante per la squadra. Il mister è un giocatore in più”

Al termine di Roma- Feyenoord, Angeliño ha parlato in zona mista. Queste le sue parole:

Cosa vi ha detto De Rossi prima di tirare i rigori?

“Di stare uniti e concentrati, di cogliere il momento”

Questa vittoria vi porta qualcosa in più pensando anche ai turni successivi?

“Ovviamente è stata una vittoria sofferta, ma alla fine è molto importante per la squadra. Abbiamo sofferto tanto e sono molto contento per la squadra”.

Come ti stai trovando a Roma e cosa significa essere allenato da De Rossi?

“Il mister è un capitano in più, un giocatore in più. Ci trasmette molta forza durante la settimana”.

Come spieghi agli spagnoli cosa è la Roma?

“La Roma è quello che abbiamo visto qui allo stadio, i tifosi ci hanno incitato e hanno gridato per tutta la partita. Stare qui è un orgoglio”