Corriere dello Sport (J. Aliprandi) – Tra le incertezze legate alla stanchezza post Euroleague e agli 007 infiltrati a Trigoria, alla fine De Rossi non ha ancora sciolto tutti i dubbi legati alla formazione. Prenderà le ultime decisioni questa mattina, a mente fresca e dopo aver analizzato tutti i numeri dell’ultimo allenamento di ieri legati alle performance dei suoi giocatori. Di certo un po’ di turnover ci sarà e coinvolgerà quasi tutti i reparti della sua formazione. A partire quindi dalla difesa dove le fasce cambieranno totalmente aspetto e non avranno più come protagonisti Karsdorp (che ieri non si è proprio allenato) e Spinazzola, ma avranno i volti di Kristensen (bello riposato perché fuori dalla lista Uefa) a destra e Angeliño invece sulla corsia sinistra.

E DDR fa affidamento soprattutto sullo spagnolo che ha avuto un ottimo impatto sulla partita contro il Feyenoord, quando entrato nel corso dei tempi supplementari al posto del suo collega di Foligno totalmente stremato. Accanto a Mancini, che probabilmente stringerà i denti, ci sarà N’Dicka che può aver vinto la corsa a tre con Huijsen e Smalling, ansiosi di giocare qualche altro minuto. Qualche cambio coinvolgerà anche il centrocampo. Non a quanto pare per Cristante e Paredes, bensì su Pellegrini uscito acciaccato dalla sfida contro gli olandesi e che beneficerà di un turno di stop (almeno inizialmente) lasciando il posto a Edoardo Bove, anche lui fresco perché reduce dalla squalifica scontata in coppa.

Il ragazzo ha vinto il ballottaggio con Aouar, anche per la fisicità che può mettere in mezzo al campo e in contrasto con quella degli avversari granata. Non è escluso poi che a gara in corso non possa trovare spazio anche Renato Sanches, ormai pronto all’esordio con De Rossi. I grandi dubbi arrivano dal reparto offensivo. Se non altro perché tutti e tre vorrebbero giocare titolari. El Shaarawy ha una maglia, Lukaku e Dybala invece se la giocano con Azmoun e Baldanzi. La Joya ha maggiori possibilità di essere titolare, Big Rom invece dovrà aspettare questa mattina per saperlo. De Rossi vorrebbe farlo riposare, il belga invece vuole trovare una rete per mettersi alle spalle questo periodo no. In ogni caso è chiara la situazione: ci sarà più di una staffetta nel corso della partita. De Rossi adesso può contare su una rosa profonda e di qualità.