Il Messaggero (G. Lengua) – Daniele De Rossi fa paura e Ivan Juric prende le contromisure. Come? Mandando il suo collaboratore Michele Orecchio a spiare l’allenamento di rifinitura per carpire le strategie e soprattutto la formazione anti-Torino. È la seconda volta che capita, la prima era stata con Mourinho.De Rossi, che è stato informato quasi in tempo reale, ha così rimandato le prove tattiche a questa mattina, approfittando di una giornata in più per valutare i loro recuperi. Quello di ieri era l’unico giorno di vero allenamento, ma è stato rovinato.

Peccato, perché era il primo in cui Dybala poteva sostenere l’intera seduta. Sabato l’argentino non ha partecipato nemmeno al defaticante con chi è stato impiegato in Coppa. Un piccolo segnale, sommati ai 102 minuti di giovedì, che apre alla concreta possibilità di una staffetta con Baldanzi. Dall’altra parte, a sinistra, ci sarà El Shaarawy, la stessa coppia d’esterni che è partita contro il Frosinone. Il punto interrogativo è sulla punta centrale, nonostante Lukaku fatichi a trovare il gol in Serie A, De Rossi pubblicamente gli da fiducia. Ecco perché stasera non sarebbe una sorpresa vederlo nuovamente titolare al centro dell’attacco, anche se sono salite le quotazioni di Azmoun.