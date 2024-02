Il Messaggero (A. Angeloni) – Sembra passata un’eternità da quando non c’erano difensori e Mourinho aveva suggerito di prendere Huijsen. Smalling era ai box, Ndicka in Coppa d’Africa, Mancini soffriva con la pubalgia e Llorente aveva i suoi acciacchi. A volte Cristante doveva arretrare al centro della difesa. Ora la situazione è all’opposto: ne servono due e non più tre in mezzo e l’unico indisponibile è Llorente a causa di un trauma cranico.

Dal vuoto all’abbondanza, De Rossi fin qui ha impiegato tutti e 10 i difensori a sua disposizione escluso Zalewski ormai utilizzato davanti. L’unico “adattato” della sua gestione è stato Kristensen a sinistra contro la Salernitana, poi tutti al loro posto. L’unico intoccabile è De Rossi. È cambiato il trend: ora la rosa è ok. Ma i gol incassati restano tanti: otto in sette partite con DDR in panchina.