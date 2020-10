Ancora differenziato per Smalling: vicino il forfait contro il Milan

Corrieredellosport.it – Brutte notizie da Trigoria, dove la Roma sta svolgendo l’allenamento pomeridiano, dopo l’impegno in Europa League di ieri sera contro lo Young Boys ed il primo in vista della sfida di lunedì al Milan. Anche oggi Chris Smalling, alle prese con il rientro da una distorsione al ginocchio, ha svolto lavoro differenziato. C’è pessimismo al Fulvio Bernardini circa il suo possibile impiego contro i rossoneri. Anche se dovesse tornare in gruppo domani, infatti, avrebbe soltanto un allenamento vero e proprio, senza contare la rifinitura, sulle gambe prima del match.