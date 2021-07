Ancora Carles Perez, poi Kumbulla

Corriere dello Sport (J.Aliprandi) – Buona anche la seconda per la Roma. Con la Ternana il coefficiente di difficoltà si è alzato. Mourinho ha voluto analizzare il lavoro atletico e tattico portato avanti in questi primi 12 giorni di ritiro, controllando soprattutto la risposta dei suoi giocatori sulle nuove strategie dettate in allenamento: pressing, l’aggressione alta sul portatore avversario, il movimento in campo della squadra, con particolare attenzione sui due mediani. Un gol per tempo. Al 10′ ha aperto i conti Carles Perez. Ottimo recupero palla di Diawara sulla trequarti che poi ha servito in area lo spagnolo che ha messo dentro col pallonetto.

Confermato il 4-2-3-1, modulo con il quale Mourinho comincerà la stagione. La Roma ha giocato ad alta intensità con il baricentro molto alto, provando soprattutto le verticalizzazioni verso gli esterni e i movimenti dei trequartisti a tagliare all’interno del campo. Mourinho ha chiesto il pressing alto sui portatori avversari per non far ripartire l’azione, per questo Zalewski è stato ripreso da alcuni compagni per non aver aggredito un difensore dopo aver perso il pallone. Il raddoppio è arrivato al 53′ con un bel colpo di testa di Kumbulla. 90 minuti per Mkhitaryan in grande spolvero e applaudito da Mourinho.