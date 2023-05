Anche Sassuolo fatale a Guidi. Adesso è quinto

Corriere dello Sport (L.Scalia) – Sconfitta pesante per la baby Roma di Guidi che perde lo scontro diretto contro il Sassuolo per 3-1 in trasferta. La conseguenza è la discesa al quinto posto in classifica, ancora però valido per l’accesso alla post season. Al di la dell’eurogol di Cassano, l’undici di Guidi (squalificato, in panchina c’era Cupi) non è nuovo a disattenzioni difensive e problemi legati alle reti subite: vedi il 5-0 di Lecce, il 5-2 di Verona e il 4-1 incassato proprio contro il Sassuolo al Tre Fontane a gennaio.

Ieri al Ricci mancavano diversi giocatori (i convocati da Mourinho per la trasferta di Bologna), oltre allo squalificato Cherubini. Pagano ha colpito una traversa, Misitano un palo con uno scavetto. La Roma c’è a tratti, ora ci saranno Cagliari, Udinese e Sampdoria, gli ultimi tre avversari della stagione regolare e non si potrà più sbagliare. Così Federico Guidi: «È un campionato equilibrato, ogni settimana ci possono stare degli stravolgimenti in chiave classifica. Sappiamo che abbiamo il destino nelle nostre mani».