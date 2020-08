Anche Peres e Kluivert positivi: allarme nella Capitale

La Gazzetta dello Sport (M.Cecchini) – I commenti dei tifosi lasciati sotto le foto dei calciatori avevano il senso di “mi raccomando non fate stupidaggini perchè il rischio di contagio è alto“. L’impressione è che non siano stati ascoltati e dopo i due giocatori della Primavera sono arrivate le positività prima di Mirante e poi di Perez. La faccenda non è finita qui perchè ieri anche Peres e Kluivert non hanno superato il test del tampone. Le parole del terzino: “Voglio far sapere a tutti che sto bene e che non ho sintomi. Ora rispetterò i giorni di isolamento ma non vedo l’ora di poter iniziare a lavorare con il resto della squadra“. Tutto questo, però, ha portato alla cancellazione dell’allenamento fissato per ieri pomeriggio e stamattina ci sarà un nuovo giro di tamponi. La pandemia, che non accenna a rallentare, sta frenando anche l’arrivo di Friedkin. Entrambi si trovano negli States e la loro presenza è segnata per la metà di settembre, qualche giorno prima dell’inizio del campionato. Ovvio che i piani dovranno essere in sintonia con le disposizioni sanitare del Governo.