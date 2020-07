Anche Dzeko con la protezione andò in campo

Corriere dello Sport (J.Aliprandi) – Dopo Dzeko, Pellegrini sarà il secondo giocatore della Roma ad indossare una mascherina protettiva. L’attaccante, contro il Cagliari, aveva riportato la frattura allo zigomo destro. 14 giorni dopo il bosniaco era sceso in campo contro la Sampdoria indossando la famosa mascherina in carbonio creata appositamente per lui, con uno spessore più grande per evitare contatti con lo zigomo. Nella gara successiva, sempre mascherato, aveva trovato il gol contro il Milan di testa.