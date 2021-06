Anche Bove va in ritiro con Mourinho

Corriere dello Sport (R. Maida) – Anche Edoardo Bove. Tiago Pinto e Mourinho allargano il giro delle convocazioni: dopo Darboe, che ormai è parte integrante della prima squadra e dopo Zalewski, Ciervo, Providence, Bove ha ricevuto l’email del club che lo invita a presentarsi a Trigoria il 5 luglio.

Ma non è finita qui. Visto che alcuni giocatori non saranno disponibili da subito causa impegni con le nazionali, sono stati allertati anche il difensore Feratovic, il portiere Boer e il centrocampista Tripi. Non c’è nella lista invece Tommaso Milanese, l’unico giocatore della Primavera che abbia già segnato un gol in prima squadra. Sul suo conto la società sembra aver deciso: si può vendere, per ricavare una piccola plusvalenza.

Quanto a Bove, che è un pallino di Tiago Pinto nonostante la stagione poco fortunata, si sta valutando una cessione in prestito. Mezza Serie B ha chiesto informazioni al procuratore, Diego Tavano. Lo stipendio è in linea con i parametri imposti dalla società e ne rende quindi appetibile l’ingaggio. Ma l’ultima parola spetterà a Mourinho.