Ammutinamento Atalanta: fuori Ilicic e Gomez

La Verità (G.Arnaboldi) – “Nooo”. Lo ha gridato per due volte verso la panchina Alejandro Gomez detto il Papu, quando il suo allenatore gli chiedeva di spostarsi sulla fascia destra per migliorare l’efficacia delle azioni nella tutt’altro che impossibile partita di Champions pareggiata a fatica contro i danesi del Midtjylland. Il rifiuto del fantasista e capitano dell’Atalanta è stato colto dalla tribuna stampa, forse anche dagli inservienti: gli stadi vuoti non hanno più segreti verbali. La polemica è proseguita negli spogliatoi alla fine del primo tempo: l’argentino ha alzato la voce (“Non mi puoi trattare così”), Gian Piero Gasperini ha risposto per le rime. E’ nata una zuffa verbale e forse anche di più davanti alla squadra, un episodio spiacevole con due conseguenze: Gomez sostituito da Josip Ilicic. Gomez non convocato per la delicata partita di oggi a Udine. Ma anche lo sloveno non ha gradito d’essere utilizzato solo perché il compagno si era ammutinato e lo ha fatto notare a voce alta. Conseguenza prevedibile: neppure lui è stato convocato. Normale turnover? Ma perfavore.