Amichevole a Cagliari: Dzeko dubbio, Fazio out

Corriere della Sera (M. Calabresi) – Stasera alle ore 18 la Roma giocherà la terza ed ultima amichevole prima dell’esordio in campionato. L’asticella si alza: prima i giallorossi hanno affrontato una squadra di Serie C (la Sambenedettese), poi una di B (il Frosinone), e ora si apprestano a giocare contro una di A (il Cagliari). Non partirà probabilmente Dzeko, con Amra in procinto di partorire. Anche Fazio è out ma per un problema alla caviglia. Mentre Perez, reduce dalla positività al Covid, resterà anche lui a Trigoria.