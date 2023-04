Amendola: “Sono un romanista contento. Mi piace come Mourinho protegge i tifosi e la Roma”

Il Messaggero (G. Satta) – Intervistato dal quotidiano romano, Claudio Amendola, ha rilasciato una lunga intervista, in cui ha parlato dei suoi programmi e della Roma. Ecco le sue parole:

E la sua amata Magica come va?

“Sono un romanista contento. Lo stadio è pieno, sento l’entusiasmo, la squadra fa il suo. L’avventura in Europa League ci dà molte speranze. Mi piace Mourinho, il suo carisma, il modo in cui protegge i tifosi e la Roma”.

Parlando invece di Roma, la sua città?

“Non potrei vivere in nessun altro posto del mondo e quando parto sento subito il bisogno di tornare. Ho apprezzato il sindaco Gualtieri che ha difeso le famiglie arcobaleno, per un po’ ho dimenticato le buche, i cinghiali, il degrado”.