Amaral: “Insulti razzisti da Totti”. Francesco minaccia la querela

Il Messaggero – “Totti in campo mi chiamava negro”. E’ l’accusa dell’ex Fiorentina Amaral ad una tv portoghese. “Io lo minacciai, ma Di Livio mi fermò. Disse che lui era il capitano“. Francesco si è detto pronto ad adire le vie legali, mentre lo stesso Di Livio ha smentito: “Amaral cerca pubblicità. Posso assicurare che non mi ha mai detto nulla di simile“.