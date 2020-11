“Amami e basta”. Presenti Fienga, Dzeko, la moglie Amra e Pastorella – VIDEO

Il Comune di Roma ha promosso l’iniziativa “Amami e basta”, volta a sensibilizzare l’opinione pubblica contro la violenza delle donne. Oltre al sindaco Virginia Raggi è presente anche la Roma col suo Ceo Guido Fienga e con il capitano Edin Dzeko, accompagnato dalla moglie Amra. Prima apparizione pubblica per Francesco Pastorella, a capo di “Roma Department”.

LIVE

Ore 11.20 – Virginia Raggi prende la parola: “Stadio della Roma? Siamo pronti, in questi giorni abbiamo fatto ulteriori riunioni e abbiamo trovato un accordo in comune sulla Roma-Lido. Mi auguro che entro Natale saremo in grado di fare un bel regalo ai tifosi della squadra”.

🎙️ LIVE dal Campidoglio: la conferenza di presentazione della campagna #AmamieBasta, contro la violenza sulle donne https://t.co/I7vQFHAHJ6 — AS Roma (@OfficialASRoma) November 19, 2020