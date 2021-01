Altri 40 milioni, Friedkin fa respirare la società

Corriere dello Sport (R.Maida) – Gli impegni si rispettano: i Friedkin hanno immesso altri 40 milioni liquidi nella Roma. La notizia è stata diffusa dal club, per obblighi di Borsa, a ridosso del brindisi di Capodanno. Si tratta di soldi che serviranno alla società per le necessità correnti e che andranno in contro nel futuro aumento di capitale, che raggiungerà i 210 milioni dopo l’approvazione recente dell’assemblea degli azionisti.

Questi innesti sono decisivi per garantire vitalità a un club fortemente indebitato: nella stessa nota pubblicata dal sito della Roma, risulta che il passivo è ora di 390,4 milioni, aumentato di 90 milioni rispetto a giugno, ma in calo rispetto a ottobre. Inutile e sciocco sarebbe collegare i 40 milioni appena versati ad affari di calciomercato.