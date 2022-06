Alto gradimento: i Friedkin fanno “all in” con mercato, stadio e commissioni

Corriere della Sera (L. Valdiserri) – Grazie all’effetto-Mourinho e alla conquista della Conference League, primo trofeo dopo 14 anni di astinenza, l’indice di gradimento della dei Friedkin è ai massimi livelli. È un particolare che non ha cambiato il loro stile di comportamento. Parole con il contagocce, programmazione spinta per farsi trovare pronti nella prossima stagione, quella dell’assalto a un posto in Champions League.

Si spiega anche così la sterzata che i Friedkin vogliono dare sul mercato giallorosso. La Fifa si prepara a un giro di vite contro i procuratori. Il nuovo regolamento dovrebbe entrare in vigore durante l’estate 2023 e rivoluzionerà l’intermediazione dei contratti dei calciatori.

Si prevede la reintroduzione dell’albo dei procuratori e controlli più serrati sui conflitti d’interesse. A proposito di compensi, sarà previsto un limite. Se il cliente dell’agente è un calciatore la commissione non sarà superiore al 5% dello stipendio dell’assistito se la sua remunerazione è sotto i 200 mila dollari e non oltre il 3% dello stipendio se supera tale soglia. Se il cliente è la squadra acquirente, si applicano i medesimi limiti. Se il procuratore rappresenta sia l’individuo sia la squadra acquirente, il tetto alle commissioni è del 10% se lo stipendio è al di sotto di 200 mila dollari e del 6% se è al di sopra di questa soglia. Se il cliente è il club venditore, la commissione massima è pari al 10% del valore dell’operazione.

I Friedkin hanno già dato a Tiago Pinto queste linee guida, in modo da portarsi avanti con il lavoro. Finora la Roma si è mossa soprattutto con i parametri zero (Matic e Svilar già presi, Mertens trattato) e si prepara ad accontentare Mourinho in prospettiva dei due calciatori per ciascun ruolo (il turco Celik come terzino destro, insieme a Karsdorp).

Si aspettano a breve novità sullo stadio di proprietà. La zona più gettonata resta Pietralata, alle spalle della stazione Tiburtina. L’impianto sarà raggiungibile in macchina (previsti parcheggi a pagamento, con costi diversi a seconda della vicinanza all’impianto) ma soprattutto con il trasporto pubblico, grazie alla vicinanza con la stazione ferroviaria e la linea B della metropolitana. Attorno sorgerà un centro commerciale, un centro sportivo e un parco.

Riempire lo stadio, visto l’entusiasmo della tifoseria giallorossa, non sarà un problema. Per la prossima stagione sono stati venduti 32.000 abbonamenti, già 11mila in più rispetto al totale del campionato passato. Tra le novità anche l’abbonamento Plus, con la possibilità di selezionare le gare a cui non si assisterà, aggiungendo alla vendita libera il proprio posto. In caso di acquisto, verrà concesso del credito che potrà essere usato per la biglietteria o tenuto da parte per l’abbonamento dell’anno seguente.

Procede anche il delisting per uscire dalla Borsa. I Friedkin hanno prima rastrellato azioni in vendita libera e ora hanno avuto dalla Consob il via libero per l’Opa. Il periodo di adesione partirà domani alle 8:30 e terminerà l’8 luglio. Il prezzo concordato è di 0,43 euro per azione. L’obiettivo è arrivare al 95% del capitale sociale. L’eliminazione del flottante consentirà una gestione più agevole del club, anche sul calciomercato.