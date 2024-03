Il “predestinato” Mattia Almaviva ha firmato il suo primo contratto da professionista con la Roma. Il bambino a cui Totti affidò la fascia da capitano il 28 maggio 2017, giorno del suo ritiro dal calcio, è ormai diventato ragazzo. Il classe 2006 ha annunciato così la notizia sul suo profilo Instagram: “L’ho sognato sin da piccolo, ho lottato per ottenere questo punto di partenza ed ora posso dire felicemente che l’ho raggiunto. Posso finalmente dire di aver firmato il primo contratto da professionista con la Roma e voglio ringraziare la società per la grande opportunità data, la mia famiglia e i miei agenti, sperando di raggiungere altri traguardi come questo. FORZA ROMA”.