Allerta scontri. Feyenoord, provocazione ultras: “Occhio alle vostre fontane”

Leggo (F. Balzani) – Rotta su Roma, nonostante i divieti e con l’intenzione di creare caos. Suona l’allarme nella Capitale in vista della sfida tra Roma e Feyenoord di giovedì prossimo, che vale l’accesso alle semifinali di Europa League.

L’attenzione della Digos è sui voli provenienti dall’Olanda e sulle prenotazioni alberghiere. Ma molti ultrà arriveranno in treno. Alcuni da Rotterdam, altri indisturbati da Napoli dove sono presenti già da qualche ora (è allarme anche in vista della sfida di stasera col Milan) con tanto di “benedizione” di quelli serbi della Stella Rossa.

Un asse quello tra le tifoserie olandese e partenopea che preoccupa gli investigatori impegnati anche sui social. Su Telegram, in particolare, sono comparse foto di tifosi olandesi e napoletani con commenti minacciosi e riferimenti alla finale di Tirana.