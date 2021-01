Allenamento Verona, lavoro tattico e possesso palla per gli uomini di Juric

In vista della gara di Serie A contro la Roma in programma domenica sera presso lo stadio Olimpico, il Verona si è allenato in tarda mattinata allo Sporting Center ‘Paradiso’.

La squadra guidata da Juric ha svolto le seguenti attività: riscaldamento incentrato sull’attivazione, esercitazioni sul possesso-palla, lavoro tattico, mini-partita a tema e partita a campo intero e minutaggio ridotto. Domani mattina nuova seduta di allenamento.

