Allenamento Verona, esercitazioni tattiche e partitella per gli uomini di Juric

Prosegue la preparazione dell’Hellas Verona in vista della gara d’esordio al Bentegodi contro la Roma. Ecco quanto riportato dal sito ufficiale dei gialloneri in merito all’ultimo allenamento: “È proseguita oggi, mercoledì 16 settembre, la preparazione dei gialloblu al debutto in campionato, in programma sabato, 19 settembre, allo stadio ‘Bentegodi’ (calcio d’inizio alle ore 20.45) contro la Roma, in occasione della 1a giornata della Serie A TIM 2020-21. Allo Sporting Center ‘Paradiso’ si è svolta una seduta di allenamento serale con le seguenti attività: riscaldamento, esercizi tecnici, partita a tema, esercitazione tattica e partita a campo intero. Domani, giovedì 17 settembre, la squadra di mister Ivan Juric sosterrà una seduta serale, evidentemente a porte chiuse e nel rispetto di tutti i protocolli e le misure di sicurezza vigenti”.