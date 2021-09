Allenamento Verona, attivazione in palestra e lavoro tattico in vista della Roma

Dopo aver conquistato i primi tre punti nel girone di Conference League, la Roma deve subito pensare nuovamente al campionato. Domenica affronterà il Verona del neo allenatore Tudor nella gara valida per la quinta giornata di Serie A. La squadra scaligera, come riportato dal sito gialloblù, ha svolto in mattinata una seduta di allenamento sllo Sporting Center Paradiso con attivazione in palestra e lavoro tattico. Domani, sabato 18 settembre, è prevista una seduta di allenamento nel tardo pomeriggio, a porte chiuse.