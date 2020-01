Allenamento Torino, sessione tecnico-tattica per prepararsi alla sfida contro la Roma

Il Torino si è allenato in mattinata al Filadelfia per prepararsi alla sfida contro gli uomini di Fonseca. Questo il bollettino della seduta, condiviso sul sito ufficiale del club granata torinofc.it: “Sessione tecnico-tattita di preparazione alla sfida contro la Roma, domenica sera. Dopo il riscaldamento Belotti e compagni hanno disputato una partita a ranghi misti e poi concluso la sessione di lavoro odierna con esercitazioni e tema. Per domani in calendario una seduta tecnica“.

