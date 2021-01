Allenamento Spezia, scarico per chi ha giocato, esercitazioni tattiche e partitella per gli altri. Fisioterapia per Nzola e Ferrer

Dopo il pareggio contro il Torino, lo Spezia torna ad allenarsi in vista della gara di Coppa Italia contro la Roma. I liguri infatti sfideranno i giallorossi martedì 19 alle ore 21:15, gara valida per gli ottavi di finale. Secondo quanto riportato dal sito ufficiale dello Spezia, la squadra ha svolto lavoro di scarico per i titolari della sfida pareggiata in inferiorità numerica contro il Torino, mentre il resto del gruppo ha svolto una serie di esercitazioni tattiche e partitelle su campo ridotto.

Fisioterapia per Mbala Nzola, alle prese con un trauma distorsivo-contusivo rimediato contro la Sampdoria, e per Salva Ferrer, fermatosi in occasione della penultima seduta di allenamento pre-Torino. Per domani è in programma una nuova seduta pomeridiana sui terreni del “Comunale”, seguita dai consueti tamponi anti-COVID19.