Allenamento Spezia, riscaldamento tecnico e partita su campo ridotto. Differenziato per Piccoli, Dell’Orco, Mattiello, Acampora, Galabinov e Chabot

La stagione 2020/2021 di Serie A è arrivata al termine, domenica 23 maggio la Roma affronterà lo Spezia nell’ultima giornata di campionato. La formazione ligure si è allenata a Follo in vista della sfida contro i giallorossi, questo il report di oggi, dal sito del club:

“Nuova seduta per i ragazzi di mister Italiano, che nel penultimo giorno di allenamento prima della sfida valida per l’ultima giornata di campionato contro la Roma, hanno svolto un riscaldamento tecnico seguito da un’intensa partita su campo ridotto, disputate come sempre a ritmi altissimi.

Lavoro differenziato per Piccoli, Dell’Orco, Mattiello, Acampora, Galabinov e Chabot.

Domani pomeriggio nuovo allenamento a Follo.”