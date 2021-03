Allenamento Shakhtar Donetsk, lezione teorica e lavoro tattico in vista della Roma

A due giorni dall’andata degli ottavi di finale di Europa League (in programma giovedì 11 marzo alle ore 21 allo Stadio Olimpico), lo Shakhtar Donetsk scende in campo per prepararsi alla sfida contro la Roma. La formazione allenata da Luis Castro si è ritrovata nel centro sportivo di Sviatoshyn questa mattina e si è sottoposta, insieme all’intero staff, ai test per il Covid-19 prima di analizzare gli avversari in una lezione teorica.

Sessione in palestra seguita da un’ora di pratica sul campo, basata sul lavoro tattico. Domani alle ore 10:00 lo Shakhtar Donetsk raggiungerà la Capitale, nel pomeriggio prevista la conferenza stampa del tecnico del club ucraino e la rifinitura.