Allenamento Sassuolo, possesso palla ed esercitazioni tattiche. Individuale per Caputo e Defrel, out Chiriches

Inizia la settimana del Sassuolo in vista del match di domenica in campionato contro la Roma. I ragazzi di De Zerbi hanno ripreso ad allenarsi nel pomeriggio al Mapei Football Center. La squadra ha svolto riscaldamento, possesso palla, esercitazioni tattiche e lavoro specifico per reparto. Inoltre confermale indicazione delle ultime ore: hanno infatti lavorato a parte Francesco Caputo e Gregoire Defrel, out invece Vlad Chiriches per il quale gli accertamenti effettuati hanno evidenziato un risentimento ai flessori della coscia sinistra. Lo riporta sassuolocalcio.it