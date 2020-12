Allenamento Sassuolo: lavoro differenziato per Caputo, Chiriches e Defrel. Domani rifinitura mattutina

Il Sassuolo si prepara per la sfida di campionato contro la Roma, gara valida per la decima giornata di Serie A. La squadra neroverde si è allenata oggi pomeriggio al Mapei Football Center prima della partenza per Roma prevista per domani pomeriggio. Secondo quanto riportato dal sito del club sassuolocalcio.it, i ragazzi di De Zerbi hanno svolto riscaldamento, esercitazioni tecnico tattiche, sviluppo manovra e calci da fermo. Lavoro differenziato per Francesco Caputo, Vlad Chiriches e Gregoire Defrel. Domani mattina i neroverdi sosterrano la seduta di rifinitura a porte chiuse. Alle 15 parlerà l’allenatore Roberto De Zerbi in conferenza.