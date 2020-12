Allenamento Sampdoria, doppia seduta per i blucerchiati. Palestra per Bereszynski, fisioterapia per Gabbiadini

La Samporia torna ad allenarsi in vista della Roma per la prima gara del 2021. Secondo quanto riportato dal sito ufficiale dei blucerchiati sampdoria.it la squadra ha svolto l’ultimo doppio del 2020 che è tornata a ranghi completi. Al “Mugnaini” sono infatti rientrati anche gli ultimi calciatori in permesso: Kristoffer Askildsen, Omar Colley, Mikkel Damsgaard, Jakub Jankto, Morten Thorsby e Maya Yoshida.

In mattinata Claudio Ranieri e staff hanno lavorato sullo sviluppo della forza in palestra e sulla trasformazione sul campo. Nel pomeriggio due velocità: seduta a base di partitelle per tutti i blucerchiati a disposizione già da lunedì, lavoro più aerobico e meno intenso per chi è arrivato oggi. Per Bereszyski specifico in palestra e sul campo. Alex Ferrari e Nik Prelec hanno portato avanti i rispettivi percorsi di recupero individuali tra palestra e piscina. Terapie e fisioterapia infine per Manolo Gabbiadini. Domani, mercoledì, è in agenda un allenamento mattutino.