Buone notizie per la Roma. José Mourinho torna ad avere a disposizione Matias Viña e Riccardo Calafiori. I due hanno ripreso ad allenarsi oggi e saranno disponibili con lo Zorya, almeno per essere convocati. Notizie più che buone quindi sicuramente più per la partita di domenica col Torino. Oggi l’allenamento è stato soft, con la rifinitura nel giorno della vigilia alla quinta giornata di Conference League.