Allenamento Roma, Veretout e Pellegrini in gruppo. Individuale per Mancini

Dopo l’Europa League la Roma è tornata in campo per preparare la partita di domenica contro il Bologna. I ragazzi sono scesi sui terreni del Fulvio Bernardini alle ore 12 con la consueta divisione in due gruppi: chi ha giocato ieri lavoro di scarico, allenamento normale per chi è rimasto a Trigoria. Buone notizie per Fonseca che ha visto tornare in gruppo Veretout e Pellegrini, mentre Mancini è ancora alle prese con un lavoro individuale. Parte con i compagni e parte individuale per Mirante per un problema al dito.