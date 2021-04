La Roma è tornata ad allenarsi a Trigoria dopo il pareggio per 1-1 con l’Atalanta di Gasperini. I giallorossi preparano la gara di domenica contro il Cagliari, in programma per le ore 18. El Shaarawy, Kumbulla, Smalling e Spinazzola sono tornati ad allenarsi in gruppo. Seduta totalmente insieme alla squadra, visto che i calciatori hanno partecipato anche alla partitella finale a campo ridotto. Fonseca ha diviso i suoi come di consueto nei post partita, lavoro individuale per Pedro.