Allenamento Roma, tornano in gruppo Pedro, Villar e Kumbulla. Si ferma Diawara

La Roma questa mattina ha effettuato l’allenamento di rifinitura alla vigilia della semifinale di ritorno di Europa League contro il Manchester United. Fonseca ha potuto contare sul rientro in gruppo di Pedro, Villar e Kumbulla che dovrebbero essere regolarmente a disposizione del tecnico per domani sera. Lavoro individuale per Carles Perez mentre Calafiori, El Shaarawy, Spinazzola e Veretout hanno effettuato una seduta personalizzata in palestra per recuperare dai rispettivi infortuni. Si ferma anche Diawara, che ha accusato il riacutizzarsi del problema alla zona pubica. Ancora out Pau Lopez, alle prese con i problemi alla spalla per la quale potrebbe essere operato.