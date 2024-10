La Roma è tornata ad allenarsi, dopo due giorni di pausa, in vista del prossimo match di Serie A contro l’Inter. Ivan Juric ha integrato il gruppo – privo dei 15 calciatori convocati con le rispettive Nazionali – con alcuni giovani giallorossi. Le Fée è tornato ad allenarsi con la squadra indossando un tutore sul ginocchio infortunato. Assente Paulo Dybala per un fastidio muscolare, che lo ha tenuto fuori anche nell’ultimo match con il Monza. Out anche El Shaarawy per un lieve stiramento al polpaccio.

