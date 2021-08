La squadra si è ritrovata questa mattina al centro sportivo di Trigoria intorno alle ore 11 per preparare la prossima sfida di Serie A contro la Salernitana. Consueta divisione post-gara: chi non ha giocato contro il Trabzonspor ha svolto alcuni esercizi in campo, mentre per gli altri lavoro di scarico in palestra. Prosegue il suo lavoro individuale Smalling.