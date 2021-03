Allenamento Roma, squadra divisa in due gruppi. Terapie per Mkhitaryan

Dopo la convincente vittoria di ieri contro lo Shakhtar la Roma di Fonseca è tornata ad allenarsi in mattinata a Trigoria in vista della gara contro il Parma, in programma domenica alle ore 15. I giallorossi hanno svolto il consueto allenamento divisi in gruppo: palestra per quelli che hanno giocato ieri, in gruppo gli altri.

Leggi anche: Problema alla coscia per Smalling. Non ci sarà contro il Parma

Veretout e Zaniolo, al ritorno dai rispettivi infortuni, hanno svolto solamente individuale. Terapie invece per Mkhitaryan dopo il problema alla coscia destra accusato ieri durante la gara e che ha costretto l’armeno ad uscire al 35′. Smalling ha avvertito un fastidio alla coscia sinistra durante l’allenamento di oggi, è stato controllato e non ci sono lesioni ma domani non sarà convocato a Parma.