Possibili problemi per Paulo Fonseca in vista di Roma-Parma. Chris Smalling questa mattina non si è allenato con i compagni a causa di una forte intossicazione alimentare. Il tecnico portoghese deve già fare a meno di Kumbulla e Fazio, entrambi in isolamento per la positività al Covid-19. Intanto Spinazzola e Carles Perez sono rientrati in gruppo. Mirante ha invece svolto un lavoro individuale propedeutico al reinserimento in gruppo a partire da domani.