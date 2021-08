La Roma è tornata subito ad allenarsi a Trigoria (dove stanotte ha dormito) dopo la vittoria di ieri sera contro il Trabzonspor per 2-1. Chi ha giocato ieri ha svolto lavoro di scarico in palestra, mentre gli altri (chi ha giocato poco e chi è rimasto in panchina) è sceso in campo per gli esercizi. Ottime notizie per quanto riguarda Villar che è rientrato in gruppo: oggi ha effettuato l’intera seduta con i compagni. Per Abraham, invece, allenamento individuale.