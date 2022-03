Dopo l’1-1 colto in extremis contro l’Udinese la Roma è tornata a Trigoria per svolgere il primo allenamento in vista del match di giovedì sera contro il Vitesse. Chi ha giocato ieri ha svolto classico lavoro di scarico in palestra, mentre per il resto del gruppo c’è stata una seduta in campo con una parte atletica formata da skip, allunghi, scatti e risveglio muscolare.